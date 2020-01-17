صُناع فيلم «صندوق الدنيا» يطرحون البوستر الرسمي الأول

طرحت شركة kemet film production، المنتجة لفيلم "صندوق الدنيا"، البوستر الأول للعمل استعدادا لطرحه بدور العرض السينمائي في شهر فبراير المقبل.الفيلم من بطولة كل من خالد الصاوي، رانيا يوسف، صلاح عبدالله، باسم سمرة، عمرو القاضي، أحمد كمال، علاء مرسي.وتدور أحداثه بمنطقة وسط البلد، في إطار درامي اجتماعي، الفيلم من سيناريو وإخراج عماد البهات، الذي يتابع حاليا المراحل النهائية للفيلم من مكساج، مونتاج، وموسيقى تصويرية، كما تنوي الشركة المنتجة، خلال الأيام القليلة المقبلة، طرح البرومو الرسمي الأول للفيلم بدور العرض.جدير بالذكر أن جميع مشاهد الفيلم تم تصويرها بمنطقة وسط البلد.