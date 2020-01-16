الصاوى يستأنف «شريط 6» بعد شفائه من أزمة صحية

استأنف صُناع الفيلم السينمائى «شريط ٦»، الذى يخوض بطولته الفنان خالد الصاوى، تصوير مشاهد العمل، بعد توقف دام أكثر من شهرين بسبب ظروف إنتاجية، وانشغال أبطال العمل بأعمال أخرى خلال الفترة الماضية، ما أدى إلى خروجه من المنافسة فى موسم أفلام رأس السنة ومنتصف العام السينمائى.وعلمت «الدستور» أنه بالإضافة إلى المشكلات الإنتاجية، فإن أحد أسباب توقف الفيلم هو تعرض النجم خالد الصاوى إلى وعكة صحية شديدة تمثلت فى إصابته بالتهاب حاد فى الأحبال الصوتية، ما أدى إلى عدم قدرته على الحديث، وتوقف تصوير دوره فى العمل.وأوشك مخرج العمل محمد سلامة على الانتهاء من التصوير بشكل كامل، ويتبقى له قرابة أسبوع تصوير، يشمل عددًا كبيرًا من المشاهد الخارجية فى عدد من المناطق فى القاهرة، تتضمن مطاردات «أكشن» بسيارات، وتم الاستقرار على طرح الفيلم فى موسم الصيف المقبل، وتحديدًا خلال عيد الفطر.وتدور قصة فيلم «شريط ٦» حول ٣ أشخاص مدمنين يعالجهم طبيب نفسى، وهى الشخصية التى يجسدها الفنان خالد الصاوى، وتتوالى الأحداث فى إطار اجتماعى رومانسى، يناقش مشكلات الشباب والجيل الحالى، من خلال التطرق إلى مواقف يتعرضون لها يوميًا، حتى تتراكم وتخلق لهم عدة مشكلات نفسية. ويشارك فى بطولة الفيلم بجانب «الصاوى» كل من الفنانة وفاء عامر وطونى ماهر وخالد أنور وياسر الطوبجى وطارق عبدالعزيز وسليمان عيد وهبة عبدالغنى ووائل عبدالعزيز وأحمد سعد وعمرو وهبة، ويظهر به عدد من ضيوف الشرف، وهو من إخراج محمد سلامة، وتأليف محمود حمدان.