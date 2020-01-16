انتقادات حادة لريهام سعيد بعد مساندتها نانسى عجرم وزوجها

واجهت الإعلامية ريهام سعيد، وابلا من الانتقادات عقب مساندتها الفنانة نانسي عجرم وزوجها بسبب الشائعات التي صاحبت مقتل الشخص الذي اقتحم منزلهما بغرض السرقة وهدد الأسرة.وشاركت ريهام سعيد صورة لنانسي مع ابنتها عبر حسابها الرسمي بموقع الفيديوهات والصور "إنستجرام" وقالت: "والله كنت عارفة إنك هتتحسدى، كنت متأكدة، ربنا معاكى يا حبيبتى".لتنهال عليها العديد من الانتقادات التي تطالبها بعدم التدخل.وأفادت تقارير لبنانية مؤخرًا، بأن القضاء اللبناني، وجه لفادي الهاشم، زوج الفنانة نانسي عجرم، تهمة "القتل العمد"، إثر حادث إطلاقه النار على شخص سوري في منزلهما.