إرهاب وجنس بأيادي الأطفال.. ألغام فكرية للصغار

«قصص أطفال تُحرِّض على الإرهاب والقتل وتتضمن إيحاءات جنسية»، واقعة فجّرتها النائبة داليا يوسف في البرلمان دفعت مجلس النواب لاستدعاء ذوي الاختصاص للنقاش حولها واتخاذ ما يلزم لمنع هذه الكتب من الوصول إلى أيادي الصغار.



وهنا في «الدستور» حققنا في الأمر وتحدّثنا إلى كل من تعنيه المسألة للوقوف على حقيقتها ولإطلاع القراء على كل جديد في هذه القضية، وما زالت تغطيتنا مستمرة حولها.