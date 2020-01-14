«اتحاد الناشرين»: عن اتهام دار المعارف بطباعة قصص جنسية للأطفال هراء

أكد الناشر سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، أن دار المعارف المصرية لم تصدر أية مطبوعات أو كتب تتضمن قصص جنسية للأطفال أو تحرض على التشدد والإرهاب، وأن ما ورد على لسان النائبة البرلمانية داليا يسف، بأن بعض هذه الكتب تمت طباعتها لصالح دور نشر مملوكة للدولة ومنها دار المعارف "هراء" بحسب وصفه.



وأضاف في تصريحات له، أن هناك دار معارف في لبنان وتونس وكنوز للمعرفة، لافتا إلى أنه قام بإعداد ملف كامل للرد على طلب إحاطة النائبة وأرسله إلى الهيئة الوطنية للصحافة للرد على ما ورد فى طلب الإحاطة، مؤكدا أن دار المعارف لم ولن تنشر في المستقبل كتبا تحض على العنف والإرهاب والرذيلة.



وكانت النائبة داليا يوسف، تقدمت بطلب إحاطة بشأن احتواء عدد من كتب الأطفال المتداولة بالأسواق على قصص تدعو إلى «التشدد والإرهاب والعنف والرذيلة»، وهو الطلب الذي تفاعل معه عدد من أعضاء لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، بجانب أعضاء آخرين، وطالبوا بتوسيع النقاشات مع مسؤولي الجهات المعنية بالنشر والتداول والرقابة على الواردات.



وكشفت النائبة في تصريحات صحفية، أن بعض هذه الكتب تمت طباعتها في تونس ولبنان ومصر، ولصالح دور نشر مملوكة للدولة ومنها (دار المعارف)، لذلك قررت لجنة الثقافة بالبرلمان استدعاء وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وجميع المسؤولين عن النشر والتوزيع والرقابة والاستيراد وحماية المستهلك في البلاد إلى البرلمان، لبحث الأزمة ووضع حلول عاجلة، قبل سن تشريع جديد يقضي بمواجهة تلك المخالفات، بما لا يتعارض مع حرية التعبير التي كفلها الدستور.