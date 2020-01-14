رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 14 يناير 2020 الموافق 19 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«اتحاد الناشرين»: عن اتهام دار المعارف بطباعة قصص جنسية للأطفال هراء

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 06:57 م
سعيد عبده
سعيد عبده
حسام الضمراني
طباعة
أكد الناشر سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، أن دار المعارف المصرية لم تصدر أية مطبوعات أو كتب تتضمن قصص جنسية للأطفال أو تحرض على التشدد والإرهاب، وأن ما ورد على لسان النائبة البرلمانية داليا يسف، بأن بعض هذه الكتب تمت طباعتها لصالح دور نشر مملوكة للدولة ومنها دار المعارف "هراء" بحسب وصفه.

وأضاف في تصريحات له، أن هناك دار معارف في لبنان وتونس وكنوز للمعرفة، لافتا إلى أنه قام بإعداد ملف كامل للرد على طلب إحاطة النائبة وأرسله إلى الهيئة الوطنية للصحافة للرد على ما ورد فى طلب الإحاطة، مؤكدا أن دار المعارف لم ولن تنشر في المستقبل كتبا تحض على العنف والإرهاب والرذيلة.

وكانت النائبة داليا يوسف، تقدمت بطلب إحاطة بشأن احتواء عدد من كتب الأطفال المتداولة بالأسواق على قصص تدعو إلى «التشدد والإرهاب والعنف والرذيلة»، وهو الطلب الذي تفاعل معه عدد من أعضاء لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، بجانب أعضاء آخرين، وطالبوا بتوسيع النقاشات مع مسؤولي الجهات المعنية بالنشر والتداول والرقابة على الواردات.

وكشفت النائبة في تصريحات صحفية، أن بعض هذه الكتب تمت طباعتها في تونس ولبنان ومصر، ولصالح دور نشر مملوكة للدولة ومنها (دار المعارف)، لذلك قررت لجنة الثقافة بالبرلمان استدعاء وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وجميع المسؤولين عن النشر والتوزيع والرقابة والاستيراد وحماية المستهلك في البلاد إلى البرلمان، لبحث الأزمة ووضع حلول عاجلة، قبل سن تشريع جديد يقضي بمواجهة تلك المخالفات، بما لا يتعارض مع حرية التعبير التي كفلها الدستور.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 7 ساعات

«الداخلية» تقتحم موقعًا جنسيًا.. وتنفذ «مهمة سرية»

منذ ساعتين و 25 دقيقة

متاريس في الشوارع.. كواليس تمرد وحدات المخابرات السودانية

منذ حوالي 22 ساعة

أول رد من تعليم الشرقية على «أحضان المدرسة»

منذ حوالي 18 ساعة

كيف تسبب الإخوان فى وفاة السجين مصطفى قاسم؟

الصور

image description

صور جنازة نجل الدكتورة مايا مرسى

image description

طارق المهدي يشارك بجلسات الملتقي العربي الإفريقي

image description

الملتقي العربي الإفريقي يبدأ جلسته الثالثة

image description

كاهن: الملتقى العربى الإفريقى يوفر فرصًا استثمارية لمصر

image description

انطلاق الملتقي العربي الإفريقي للسياحة بالقاهرة (فيديو)

الأكثر قراءة

راقصة بالنقاب تثير جدلًا في شوارع السعودية (صور)

استشهاد طيار في تدريب للقوات الجوية

«الداخلية» تقتحم موقعًا جنسيًا.. وتنفذ «مهمة سرية»

«جمالها شده».. إمام مسجد يكتشف أن «عروسته رجلا» (صور)

إنفوجراف

image description

الموعد الأخير لحجز رحلات القدس

image description

المصنفات الفنية ردًا على قصص الأطفال الجنسية: لسنا جهة اختصاص (فيديو)

image description

معرض القاهرة الدولى فى أرقام (إنفوجراف)

image description

مؤشرات الاقتصاد المصري في 2019 (إنفوجراف)

أيام زمان

لعنة محجوب عبدالدايم.. أسرار تفكير حمدى أحمد فى الاعتزال بسبب «القاهرة 30»

الجميلة والوحش.. لماذا طلب رشدى أباظة اللبنانية صباح فى بيت الطاعة؟

من مذكرات العندليب.. اعترافات عبدالحليم حافظ عن التمثيل

القصة الكاملة.. عبد الحليم حافظ حبس ملحنًا في فندق لينتهي من هذه الأغنية

نجم الساعة

لعنة محجوب عبدالدايم.. أسرار تفكير حمدى أحمد فى الاعتزال بسبب «القاهرة 30»

الصحة

أفضل 3 رياضات تخفف آلام الظهر وسكرى الحمل

الشعور المستمر بالجوع.. من أعراض نقص البروتين

الاحتباس الحراري يهدد بإطلاق فيروسات متجمدة منذ 15 ألف عام

دراسة: الفيتامينات خطر على مرضى السرطان

الرئيس نيوز

حازم بركة يهدي "الإسكندرية للفيلم القصير" جائزة أحسن سيناريو

سقوط استجواب وزيرة الصحة.. وعبدالعال: جرس إنذار للحكومة

10 كتب "سياسية" نرشحها لك في معرض الكتاب

كاتبة تركية تواجه عقوبة السجن في "محاكمة إعلامية"

منوعات

سيروم فيتامين «سي» يؤخر تجاعيد البشرة

راقصة بالنقاب تثير جدلًا في شوارع السعودية (صور)

حقيقة المشاعر السلبية للنساء بعد الإجهاض

الدببة المائية تحتل قائمة الكائنات الأكثر بقاءً

كشكول

تعرف علي قصة المراقب "النينجا" بالامتحانات

607 ألف طالب أولى ثانوى أدوا امتحان الأحياء وفقا لنظام التقييم الجديد

رئيس جامعة سوهاج يسلم الهواتف الذكية للفائزين بجائزة وزير الاتصالات

"15 دقيقة" أقصى حد للتأخير عن امتحانات الشهادة الإعدادية بدمياط

إسلام سياسي

«داعش» يعلن مسئوليته عن هجوم على جيش النيجر

مقتل ضابط على يد تنظيم داعش بالعراق

بعد ثبوت تورطهم فى دعم حملة التمرد...تعليمات بمنع الشيعة من دخول موالد «الصوفية وآل البيت"

لماذا التجديد وما هي منطلقاته؟.. بجناح الأزهر بمعرض الكتاب

مقالات الرأي
ماجد حبته
رويترز.. BBC.. والمخابرات البريطانية
لينا مظلوم
أهمية موقف مشترك.. يا عرب
مؤمن المحمدي
«اللغات» العربية
د.مينا بديع عبدالملك
فى الرد على أفكار مطران لوس أنجلوس وأسقف الإسكندرية
المزيد

الثقافة

«اتحاد الناشرين»: عن اتهام دار المعارف بطباعة قصص جنسية للأطفال هراء

ندوة عن ذكرى ميلاد جمال عبدالناصر بـ«ثقافة أسيوط»

«ثقافة المنيا» تناقش «دور الأدب وعلاقته بالمجتمع»  

«بيت الحكمة» تهدي جوائز أفضل الأجنحة لـ«القاهرة الدولي للكتاب 2020»