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الثقافة

«قومى ثقافة الطفل» يكشف مفاجأة حول قصص «الإرهاب والجنس»

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 12:02 م
القومي لثقافة الطفل
القومي لثقافة الطفل
جمال عاشور
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قال الكاتب محمد عبدالحافظ ناصف، رئيس المركز القومي لثقافة الطفل، إن كتب الأطفال التى تتناول قصصًا جنسية ومتطرفة وتدعو للتعصب والإرهاب والعنف، وتحدثت عنها لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، فى اجتماعها معهم، أمس، ليست لها علاقة بوزارة الثقافة لا من قريب أو بعيد.

وأضاف ناصف في تصريحاته لـ"الدستور"، أنهم اكتشفوا أن تلك الكتب صادرة عن دور نشر لبنانية وتونسية، وبعض دور النشر المصرية، المعروفة بدور نشر بير السلم، لافتًا إلى أن الموضوع أثير على أساس أن تلك الكتب تتناول موضوع كيفية تعلم الأطفال العلاقات الجنسية، وبعض الكتب التي تتناول حكايات المعارك الإسلامية والغزوات.

وأكد ناصف أن الأمر يسئل عنه من سمح بدخول تلك الكتب إلى البلاد، وليس وزارة الثقافة، موضحًا أن الأمر تحول من مجموعة كتب لا تنتمي إلى قطاعات وزارة الثقافة أو المؤسسات المسئولة عن نشر كتب الأطفال في الدولة إلى موضوع أكبر من ذلك وهو موضوع الطفولة بصفة عامة.

وعن عملية فحص الكتب في مصر وخضوعها للرقابة قبل النشر، أوضح رئيس المركز القومي لثقافة الطفل، أن أي كتاب قبل نشره سواء في دار نشر خاصة أو مؤسسة حكومية يخضع للجنة فنية مشكلة من قبل تلك الجهة، تقوم بمراجعته وفحصه وتصدر تقريرًا بصلاحيته تربويًا وفنيًا، مؤكدًا أن الرقابة على المصنفات ليست لها علاقة بذلك فهي تتعامل مع الأشياء المرئية والمسموعة، مثل السينما والمسرح والأغنية.

وتابع: دار الكتب ليست لها علاقة أيضًا بذلك، حيث إنها مسئولة فقط عن رقم الإيداع ولا يحق لها مراجعة أو فحص العمل، فهي تمنح رقم الإيداع فقط، وليس له علاقة بالمحتوى الداخلي في الكتاب، وفكرته الأساسية جزء من الحقوق الملكية الخاصة بـالكاتب والناشر.

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