«كارثة».. قصص أطفال في المكتبات المصرية تروج لأفكار الداوعش

سلط الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور،

الضوء على طلب الإحاطة الذي تقدمت به النائبة داليا يوسف، بخصوص تداول كتب للأطفال تحتوي على قصص متطرفة وتدعو للتعصب.

واستعرض الباز، خلال برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، جانبا من قصص الأطفال التي تتضمن سلوكيات تعلم الأطفال العنف والإرهاب، وهما قصتي "الحداد والقرد"، و"المختار الثقفي".

وتابع أن هاتين القصتين تتضمنان سلوكايت عنيفة فالقصة الأولى، يقوم فيها لص بقطع يد فتاة بفأس لسرقة خاتم، والثانية تتضمن صورة لرأسين مقطوعتين للانتقام من قتلة الحسين.

وواصل الباز، أن هذه القصص تتضمن أفعال تشبه أعمال القتل التي كان يرتكبها تنظيم داعش الإرهابي.