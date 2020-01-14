بعد أزمة الكتب الجنسية.. اتحاد الناشرين: لسنا جهة رقابة

قال سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، إن الإتحاد ليس رقيبا على النشر أو الأعمال التي تصدرها الدور، مؤكدًا أنه ليس له سلطة المنع.



وأضاف في تصريحاته للدستور، أنه من المفترض على أي دار نشر ستصدر كتابا دينيا الحصول علي موافقة الأزهر وهذه هي الحالية الوحيدة التي يتم فيها التصريح قبل النشر من أي جهة.



وأشار إلى أنه يعد قانون يجبر دور النشر المعروفة دور بير السلم، والتي لا تخضع لعضوية اتحاد الناشرين، أن تكونًا عضوًا به، وإلا سيتم إتخاذ ضدها إجراءات صارمة وعقوبات كبيرة، حيث أن هذا القانون سينص على إن أي فرد يعمل في النشر لابد أن يكون عضوا في الإتحاد، وذلك لتجنب عملية تزوير الكتب، والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالكتاب والناشرين في آن واحد.



وكانت قد بحثت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، في اجتماعها أمس، برئاسة النائب محمد شعبان وكيل اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائبة داليا يوسف بشأن احتواء عدد من كتب الأطفال المتداولة بالأسواق، على قصص جنسية تدعو للتعصب والعنف، مصطحبة معها تلك الكتب والمجلات باجتماع اللجنة.