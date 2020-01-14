داليا يوسف تكشف خطتها لمواجهة قصص الأطفال الداعية للإرهاب

قالت داليا يوسف عضو مجلس النواب، إنها تقدمت بطلب إحاطة بخصوص تداول كتب للأطفال تحتوي على قصص متطرفة وتدعو للتعصب.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أن بعضا من قصص الأطفال تتحدث عن الذبح والدم والحروب، وتحتوي أيضًا على اغتصاب فتيات، متابعة: "الكتب الموجودة في السوق بعض منها جاء من تونس وبيروت، وبعض منها مطبوع في مصر أيضًا".



ولفتت "داليا" إلى أنها تقدمت بطلب إحاطة موجه لوزارة الثقافة، لأن بعض كتب الأطفال التي تحرض على العنف مطبوعة في مصر، مثل كتاب "خاتم السلطان" المطبوع بدار المعارف.



وشددت "داليا"، على ضرورة سحب كل الكتب والقصص المحرضة على العنف من الأسواق، معلقة: "بنتكلم ونجهز جيل عشان يشيل الراية، ومينفعش نملأ دماغ الأطفال بقصص فيها قتل واغتصاب".

