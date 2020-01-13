«حماية المستهلك»: إجراءات قانونية ضد بائعي قصص الأطفال الجنسية

أكد اللواء دكتور راضي عبدالمعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، ترحيبه باستدعاء البرلمان له، بشأن احتواء عدد من كتب الأطفال المتداولة بالأسواق، على قصص جنسية ومتطرفة تدعو للتعصب والإرهاب والعنف، مؤكدًا أنه تشريف له لمناقشة أي قضية تهم المجتمع.



وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كل يوم"، مع الإعلامي خالد أبو بكر، والمذاع عبر فضائية on e إن المادة 13 فى قانون حماية المستهلك تحظر استيراد أو إنتاج أو تداول أو الإعلان عن منتج يكون من شأنه التمييز أو الإساءة إليهم أو الإخلال بالنظام العام والقواعد العامة، ومن خلال هذا النص سيتوجه للنواب لمناقشة النص مع المسئولين، مؤكدًا: "لن نتخلى عن مسئولياتنا، وسنتحرك فورًا".



وأضاف أنه تم تكليف عناصر الضبطية القضائية بالتوجه للمناطق والأماكن التي تبيع مثل هذه الكتب وسيتم اتخاذ الإجراء القانوني المناسب حال ثبوت تلك المخالفات.