المصنفات الفنية ردًا على قصص الأطفال الجنسية: لسنا جهة اختصاص (فيديو)

كشفت النائبة داليا يوسف، عضو مجلس النواب، تفاصيل تقدمها بطلب إحاطة، بشأن احتواء عدد من كتب الأطفال المتداولة بالأسواق، على قصص جنسية ومتطرفة وتدعو للتعصب والإرهاب والعنف، مصطحبة معها تلك الكتب والمجلات باجتماع اللجنة.



وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كل يوم"، مع الإعلامي خالد أبو بكر، والمذاع عبر فضائية "on e" إن هذه الكتب تبث الكراهية، بما تتضمنه قصص عن الذبح والدم والحروب، وصور مخيفة للحروب الإسلامية، واغتصاب فتيات في قصص لأطفال لا يتجاوز الـ 5 سنوات، بجانب تدريس الجنس للأولاد في سن العاشرة، مستطردة: "نحن في انتظار حضور وزيرة الثقافة".



فيما قال خالد عبد الجليل، رئيس هيئة الرقابة على المصنفات الفنية، في مداخلة هاتفية بالبرنامج إنه لا سلطة له أو رقابة على أي مطبوعات، رغم استدعائه من قبل النواب، مضيفًا:"أنا تحت أمر البرلمان في أي وقت بس إحنا مش جهة اختصاص".



وكانت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، قد قررت في اجتماعها المنعقد اليوم برئاسة النائب محمد شعبان، استدعاء وزيرة الثقافة، ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة، ومساعد وزير الداخلية للرقابة على المصنفات، ورئيس هيئة الرقابة علي المصنفات الفنية، ورئيس جهاز الرقابة علي الصادرات والواردات، ورئيس جهاز حماية المستهلك، ورئيس مجلس إدارة دار المعارف، لفتح الملف فى اجتماع آخر، وإعداد تشريع يواجه ذلك.