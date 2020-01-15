نجوم الفن والرياضة فى افتتاح كافيه نجل سعد الصغير (صور)

احتفل المطرب سعد الصغير بافتتاح كافيه نجله محمود بمنطقة المهندسين وسط أجواء من الفرحة والمزمار البلدي، في حضور كل من نجوم الفن والرياضة، حيث حضر المطرب مصطفى حجاج، وأمينة، وعصام إسماعيل، وعمرو الجزار، وفرقة بيب، ومن نجوم الرياضة خالد بيبو، ومحمد فاروق، وباسم مرسي، وأحمد دويدار، وأحمد السيد، ومدحت عبد الهادي، ومحمد عمارة، ومعتز اينو.



من ناحية أخرى، يشارك سعد الصغير في بطولة مسرحية «لوكاندة الأوباش» مع كل من الفنان ماجد المصري، وحسن الرداد، ومايا دياب، ومن إخراج أشرف زكي.



وتعتبر هذه الخطوة مهمة في المشوار الفني لسعد الصغير، خاصة أنه قليل فى أعماله المسرحية، حيث تعد هذه الثالثة له بعد مشاركته قبل ذلك في عمل مسرحي في العراق، ومشاركته في إحدى عروض مسرح مصر.