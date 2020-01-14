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الثلاثاء 14 يناير 2020 الموافق 19 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

طارق لطفى: طرح «القاهرة كابول» 2020.. وأجهز لفيلم جديد

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 08:17 م
طارق لطفى
طارق لطفى
محمد مجدى
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يستعد الفنان طارق لطفى لخوض تجربة درامية جديدة تحت عنوان «القاهرة كابول»، بمشاركة الفنانين خالد الصاوى، وفتحى عبدالوهاب، ومن تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسام على.

وقال «لطفى» إن العمل تجربة جديدة تحمل العديد من المفاجآت المختلفة، بسبب طبيعة القصة التى تدور حولها الأحداث، مضيفًا أن «العمل يحمل تفاصيل مثيرة ستكون مفاجأة للجمهور».

وتابع: «لم نبدأ التصوير حتى الآن، ونحن فى مرحلة التحضيرات، وسيكون العمل جاهزًا للعرض خلال ٢٠٢٠، وأتمنى أن أكون موفقًا خلاله، وأن ينال استحسان الجمهور».

وكشف عن وجود عمل درامى آخر يعتزم تنفيذه قريبًا، قائلًا: «قرأت مؤخرًا رواية ذات قيمة عالية للكاتب أحمد ربيع، وهو روائى مجتهد وذو طابع مميز للغاية، واتفقت معه على تقديمها فى عمل درامى خلال ٢٠٢١، ونحن نسعى لذلك خلال الفترة الحالية».

وأيد تحويل الأعمال الروائية لأعمال فنية، واعتبر أن «الأصل فى عالم التمثيل عمومًا قائم على فكرة تحويل الروايات والقصص لسينما ومسلسلات»، مضيفًا: «أنا مع هذا التوجه تمامًا، وهناك العديد من الروايات الجيدة التى أسعى دائمًا لزيادة وعيى الثقافى من خلالها، وأشترك فى صفحات إلكترونية مختصة بالإعلان عن الروايات التى تصدر حديثًا، وأقتنيها وأقرأها وآخذ آراء أصدقائى فيها».

وكشف عن أنه يجرى تحضيرات عمل سينمائى جديد، يجرى التعاقد عليه، وسيكون مختلفًا تمامًا عما اعتاد جمهوره عليه، خاصة فى آخر أفلامه «١٢٢».

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