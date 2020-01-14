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حوادث

نشطاء يهاجمون ليلى سويف.. تتاجر بوفاة مصطفى قاسم للحصول على تمويل الإخوان

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 04:00 م
ليلي سويف
ليلي سويف
مريم جبل
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هاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي ليلى سويف، والدة السجين علاء عبدالفتاح، المحبوس على ذمة قضية حصر أمن دولة عليا تحريض على التظاهر، واتهموها بـ"الكاذبة"، ووجهوا لها رسالة شديدة اللهجة قالوا فيها: «اللي بتصطاد في المية العكرة على حساب البلد، مصطفى قاسم كان فى المستشفى وكان أهله بيزوروه ويوم ما تعب تم نقله لمستشفى قصر العينى».

وتابع المهاجمون: "إحنا عارفين انتى أخذتي تعليمات من مين علشان تسوقي للادعاءات الكاذبة اللي بتنشريها.. واللي مش عارف يفتح صفحات الإخوان على الإنترنت هيلاقي كلام ليلى سويف نسخة من اللي بيقولوه الإخوان".

وأضافوا:" يا ليلي أنتم المسئولين عشان أنتم اللي بتدوا التعليمات للي زي مصطفى قاسم يعملوا كده ويتصرفوا تصرفات غير مسئولة وعلى فكره كل الإخوان لا يستجيبوا للدعوات دي ولا التصرفات دي".

وتابعوا: "الجميع في حالة اندهاش، لماذا لا تزالين خارج السجن، رغم أن عدد اللى اتسمموا بأفكارك موجودين في السجن نتيجة قيامهم بتخريب بلدهم بعد أن صدقوا أكاذيبك".

واختتموا: "ما تأكلينه كل يوم من الأموال الحرام التي تتلقيها نتيجة هذا الإيذاء والخراب هو الحرام بعينه".

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