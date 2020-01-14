مقدم استجواب وزيرة الصحة يعرض فيديو لانتشار الكلاب بمستشفى بولاق

عرض النائب محمد الحسيني، مقدم الاستجواب الموجه لوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، صورا وفيديو يظهر تهالك مستشفى بولاق الدركرور العام، ومجموعة من "الشكاير المتكدسة"، ومواسير الصرف الصحي، وانتشار الكلاب والقطط داخل المستشفى، وبعض الأجهزة المتهالكة الملقاه فى الطرقات.



وعلق الحسيني: "هذا نموذج للمستفشيات الحكومية فى مصر، والتي تخدم 4 ملايين مواطن فى مناطق شعبية"، مشيرا إلى إغلاق قسم العلاج الطبيعي، والذي وصفه بالوضع المخزي.



ووجه الحسينى، حديثه إلى وزيرة الصحة التى تحضر الجلسة العامة: "حضرتك اهتمى بالصورة"، وكان قد استهل حديثه بالآية القرآنية: "يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا".