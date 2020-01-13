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عالم

البيت الأبيض: أمريكا طلبت من بيونج يانج استئناف المحادثات

الإثنين 13/يناير/2020 - 05:28 ص
روبرت أوبراين، مستشار
روبرت أوبراين، مستشار الأمن القومي الأمريكي
وكالات
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قال روبرت أوبراين، مستشار الأمن القومي الأمريكي، إن الولايات المتحدة تواصلت مع كوريا الشمالية من أجل استئناف المحادثات، وذلك طبقًا لمقابلة نشرها موقع أكسيوس الإخباري الإلكتروني.

وقال «أوبراين»، أيضًا إن عدم‭ ‬تنفيذ الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون تهديده بإرسال «هدية في عيد الميلاد» يعد علامة إيجابية.

وكان بعض المحللين قد قالوا إن ذلك ربما يشير إلى استعداد بيونج يانج لإجراء اختبار لصاروخ بعيد المدى، في حين قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي إن الهدية «ربما تكون مزهرية لطيفة».

وقال «أوبراين»، لموقع «أكسيوس» يوم الجمعة: «تواصلنا مع الكوريين الشماليين وأبلغناهم رغبتنا في مواصلة المفاوضات في ستوكهولم والتي عقدت آخر مرة في بداية أكتوبر، أبلغناهم من خلال قنوات مختلفة أننا نود استئنافها»، ولم يرد متحدث باسم مجلس الأمن القومي بشكل فوري يوم الأحد.

وذكر بيان لوكالة الأنباء المركزية الكورية، يوم السبت، أن كوريا الشمالية تلقت تهنئة من ترامب لكيم بمناسبة عيد ميلاده، ولكنها قالت إن علاقاتهما الشخصية لا تكفي من أجل استئناف المحادثات.

واعتمد ترامب على تقاربه الشخصي مع كيم من أجل الحث على نزع السلاح النووي في محادثات جرت في 2018 و2019، ولكن تلك الجهود أخفقت إلى حد كبير على المستوى العملي وأثارت مخاوف جديدة بشأن قدرات بيونجيانج النووية.

وقال مستشار لوزارة الخارجية، يوم السبت، إن كوريا الشمالية لن تناقش مقترحات مثل التي طرحها ترامب خلال لقائه الأخير مع كيم في هانوي في فبراير شباط 2019.

وقال كيم في الآونة الأخيرة إنه لم تعد هناك أسباب لالتزام بيونجيانج بوقف أعلنته من جانبها لتجارب الصواريخ الباليستية العابرة للقارات والقنابل النووية، وإنه قد يتم طرح «سلاح استراتيجي جديد» في المستقبل القريب.

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