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عالم

ترامب: إيران تختنق.. ولا أسلحة نووية

الإثنين 13/يناير/2020 - 03:44 ص
جريدة الدستور
وكالات
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لا يِأبه إذا قبلت إيران التفاوض مع الولايات المتحدة، وذلك بعد أن أشار مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين في وقت سابق إلى أنه لا يوجد خيار أمام طهران سوي قبول إجراء محادثات.

وقال «أوبراين» لمحطة «فوكس نيوز»: «إن حملة الضغط الأقصى التي تمارسها إدارة ترامب ناجحة، وأن إيران تختنق ولن يكون أمامها خيار سوى الجلوس على الطاولة».

وأشار ترامب، على «تويتر»، يوم الأحد، إلى المقابلة التي أجراها «أوبراين»، وقال: «فعليًا لا يهمني إذا تفاوضوا، الأمر يعود إليهم تمامًا، ولكن لا أسلحة نووية، ولا تقتلوا المحتجين عليكم».

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