النيابة تحقق في مصرع شاب داخل مخازن أخشاب بدمياط

تباشر النيابة العامة بدمياط، التحقيق في واقعة مصرع شاب في العشرينيات من عمره، يدعي أحمد.أ، حيث لقى مصرعه في ظروف غامضة بدمياط، حيث عثر أهالي دمياط، الأربعاء، على جثمان شاب في أحد المخازن على الطريق الواصل بين محافظتي دمياط وبورسعيد، بقرية شطا، يبلغ من العمر 20 عامًا، وقد لقي مصرعه في ظروف غامضة حيث يشتبه في كونه منتحرا.



تجمهر الأهالي وقاموا بفتح المخزن وعثروا على جثمان الشاب، وتم إخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة وتم تحرير محضر شرطي بالواقعة.



وتباشر النيابة العامة بدمياط للتحقيق في الواقعة وكشف ملابسات وفاته.