نشطاء يهاجمون منى سيف: والدتك ربتك على الخيانة والعمالة

هاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعى منى سيف، شقيقة علاء عبدالفتاح، المتهم المحبوس على ذمة قضية حصر أمن دولة عليا، بتهمة تحريض على التظاهر، واتهموها بمحاولة استكمال محاولات نشر الفوضى المدعومة من الخارج.



ووجه النشطاء رسالة شديدة الاستياء قالوا خلالها: "إلى منى سيف، علاء محبوس نتيجة توريط والدتك له في أعمال تهدف إلى إثارة الفوضى بالبلاد بدعم من الخارج.. بدل ما توجهي كلامك على صفحتك، عليكي توجيهه لوالدتك وتقولي لها انتي وراء ضياع ابنك بعد أن أقنعتيه أن تخريب الدولة هو هو الهدف الأسمى.. ما هو المصدر الرئيسي لتلقي الأموال وعليه تحمل نتائج الاستجابة لذلك".



وأضافوا: "يعني بعد ما أمك علمتك انت وأخوك الخيانة والعماله للخارج جاية دلوقت تشتكي إبقى فهمي أمك الأول غلطها ولا أنتم لسه مشبعتوش من فلوس الأجانب.. حاجة بجحة يعني عائلة أمهم ربتهم على العمالة، وكمان مش عاجبهم ردود فعل الناس ضدهم وعايزينا نتعاطف معاهم.. لا تعليق!".