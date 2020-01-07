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عالم

مطالبات بإجراء محادثات جديدة بين واشنطن وبيونج يانج

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 04:27 ص
رئيس كوريا الجنوبية
رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن
وكالات
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قال رئيس كوريا الجنوبية، مون جيه إن، اليوم الثلاثاء، إنه يأسف لعدم إحراز تقدم في المفاوضات مع كوريا الشمالية، لكنه تعهد بمواصلة محاولة التحدث إلى ما وصفه الزعيم المنعزل في بيونج يانج.

وتعثرت المفاوضات بين الجارتين، حيث أعاقت كوريا الشمالية إجراء المزيد من المحادثات مع الولايات المتحدة، وهددت بخطى أصعب ما لم تقدم واشنطن تنازلات.

وقال مون في خطابه السنوي عن العام الجديد في سول، إنه "يائس" من أجل إيجاد طرق عملية لتحسين العلاقات.

وطالب مون بإجراء محادثات جديدة بين الجانبين، وتعهد بمواصلة العمل لتسهيل المحادثات بين الولايات المتحدة وكوريا الشّماليّة.

وجدد الرئيس مون التأكيد التزام إدارته بالدفع في اتجاه استئناف مشروعين رئيسيين عبر الحدود، هما مجمع كيسونغ الصناعي المشترك والرحلات السياحية إلى جبل كومكانغ بكوريا الشمالية - وكذلك إعادة ربط الطرق والسكك الحديدية.

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