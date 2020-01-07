خالد جلال يحتفل بـ100 ليلة من عرض «سينما مصر»

احتفل المخرج المسرحي الكبير خالد جلال بمرور ١٠٠ ليلة من عرض «سينما مصر» الذي يقدمه بشكل يومي على مسرح مركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية، وبعد انتهاء العرض وقف خالد جلال وأبطال العرض وقاموا بتقطيع تورتة الاحتفال.



وحضر الاحتفالية كلًا من: المخرج عمرو عرفة والذي تسلم تكريم والده المخرج الراحل سعد عرفة، كما حضرت الفنانة نادية مصطفى، وقدم الثنائي التهنئة لأبطال العرض على ادائهم في العرض الذي قدموا خلاله أفضل مشاهد السينما المصرية عبر تاريخها.



يشار إلي أن عرض، «سينما مصر» هو مشروع تخرج الدفعة الثانية من استوديو المواهب بمركز الإبداع ويشارك فيه ٦٧ موهبة فنية أختارهم خالد جلال بعناية شديدة، كما أن جلال قدم مؤخرًا عرض "المحاكمة" بمنتدي شباب العالم بشرم الشيخ وفي الختام تم تكريمه من رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي.