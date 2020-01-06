ارتفاع الجنيه الاسترليني خلال التعاملات

ارتفع الجنيه الاسترليني خلال تعاملات اليوم الإثنين، بعد بيانات اقتصادية ومع تراجع توقعات خفض الفائدة البريطانية.



ويأتي ارتفاع العملة البريطانية ليكسر موجة الخسائر التي طالتها منذ بداية العام الجاري، بعد ارتفاع النشاط الخدمي في المملكة المتحدة بأكثر من التوقعات خلال الشهر الماضي ليخرج من نطاق الانكماش.



وتحسنت معنويات المستثمرين بعد أن أسفرت الانتخابات العامة التي عُقدت في الشهر الماضي عن فوز حزب المحافظين بقيادة بوريس جونسون، والذي من شأنه أن يعزز فرص إتمام البريكست بحلول نهاية الشهر الجاري.



وارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار بنحو 0.5% إلى 1.3147 دولار.

كما زادت العملة البريطانية مقابل نظيرتها الأوروبية الموحدة بنسبة 0.3% ليسجل اليورو 0.8505 إسترليني.