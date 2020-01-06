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صلاح يتفوق على محرز وزياش ويتوج بجائزة أفضل لاعب عربي في 2019
الإثنين 06/يناير/2020 - 05:48 م
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توج
المنتخب
الجزائري
لكرة القدم، والمصري محمد
صلاح
نجم
ليفربول الانجليزي
، ونادي
الهلال السعودي
، بجوائز الافضل لعام 2019، من النسخة الخامسة لاستفتاء
الاتحاد
العربي للصحافة الرياضية.
وشارك في
الاستفتاء
الذي نظم بالتنسيق مع
الاتحاد
العربي لكرة القدم،101 اعلاميا رياضيا من مختلف الدول العربية.
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