بالصور.. تفاصيل الحلقة السادسة من مسلسل «الآنسة فرح»

شهدت الحلقة السادسة من مسلسل "الآنسة فرح"، أحداثُا كثيرة، حيث رفضت فرح (أسماء أبو اليزيد) اعتذار خطيبها طارق (محمد كيلاني) وقررت الانفصال عنه، في الوقت الذي اقتربت أكثر من شادي (أحمد مجدي) وبدأت الشعور بالحب تجاهه، وسارت الأمور تجاه بداية قصة حب جديدة بين فرح وشادي، خاصةً في الظروف المتخبطة التي يعيشها مع زوجته نادين (هبة عبد العزيز)، التي قرر الانفصال عنها، لترفع عليه قضية وتدعي أنه ضربها، فكيف سيتعامل شادي مع هذا الضغط؟



من ناحية أخرى، كشفت الحلقة السادسة عن مشارف جريمة قتل ثالثة، حيث تعرضت نادين للتهديد بالسلاح، فهل لعاصي الغول دخل بالأمر؟، ومازال طارق يبحث عن أي خيط يساعده للقبض على الغول، خاصةً بعدما اكتشفت ورقة بها كلمة سر الجوهرة ورقم موبايل، ليكتشف بعد ذلك أنها شركة شحن، فهل اقتربت الشرطة من القبض عليه؟



وبنجوميته وشهرته يحاول النجم ماجد الألفي (تامر فرج) مساعدة حبيبته وزوجته ديدا (رانيا يوسف) حيث نظّم له حفل غنائي كبير، ولكنها لم تسلم من زوجته الثانية، التي جهّزت لها فرقة قديمة كي تضع ديدا في مأزق كبير، فكيف ستتصرف في هذه الحفلة؟



ويُذاع مسلسل "الآنسة فرح" على قناة "MBC 4" في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر، وهو إنتاج شركة "S Productions" لصاحبتها سالي والي، ويعتبر هو النسخة العربية من المسلسل الأمريكي الكوميدي الشهير "Jane The Virgin".



ويتصدر بطولة مسلسل "الآنسة فرح"، النجوم أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبد الرسول وهبة عبد العزيز وتامر فرج، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج.