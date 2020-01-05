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حوادث

الداخلية تغلق 266 معبرًا غير قانونى على السكة الحديد

الأحد 05/يناير/2020 - 12:34 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
مريم جبل و عمرو المزيدي
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واصلت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، جهودها لمواجهة كل صور الخروج عن القانون، والتصدى لمحاولات الإخلال بالأمن العام، واستمرارًا لجهود الإدارة فى مجال استهداف وضبط كل المخالفات والظواهر السلبية، التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية وبداخل القطارات ومواقف النقل العام.

وأسفرت الجهود خلال شهر عن غلق 266 معبرا غير قانونى، وضبط 10 تشكيلات عصابية، ضمت 20 متهما، وضبط 53 قضية سرقات، نشل، وضبط 8 قضية أموال عامة متنوعة، وضبط 67 قضية مخدرات، وضبط 504 قضايا فى مجال قضايا الاتصالات والبريد، وضبط 4260 مخالفة عبور السكة الحديد من الأماكن غير المخصص للمشاة.

وأثمرت الجهود عن ضبط 53 قضية سلاح أبيض وتنفيذ 12254 حكما قضائيا 70 حكما جنائيا – 12184 حكم جنح، وضبط 9 قضايا فى مجال الأحكام والقوانين المنظمة للسفر بقطارات السكة الحديد ومترو الأنفاق، وضبط 8 قضايا تسول، وضبط 18250 غرامة فورية تدخين- نظافة- راكب بدون تذكرة.

وتمكنت الحملات من ضبط 2805 مخالفة مزاولة مهنة بائع متجول بدون ترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال كل واقعة.

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