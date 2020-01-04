مصطفى حجاج وجمال وسبايسي يتألقون في حفل بالشروق (صور)

شهد نادي جرين هيلز بالشروق حفلًا غنائيًا ضخمًا بمناسبة العام الجديد 2020 شارك في إحيائه النجمين أحمد جمال ومصطفي حجاج وفريق سبايسي ميكس.



أحيا أولى فقرات الحفل مصطفي حجاج الذي صعد على خشبة المسرح مرددًا أغنيته الشهيرة "يا بتاع النعناع" وسط هتافات رواد وأعضاء النادي وأسرهم بعدها قدم المزيد من أغانيه المميزة التي أشعلت المزيد من أجواء البهجة والإثارة منها "خطوة،"زحمة حياتي"، "يا لوز مقشر"، "الوجع"، "مبحنلهاش"، "انا بتقطع من جوايا"،" اللى يقدر يتقدر"، "100 وش"، إضافة لبعض أغاني ألبومه الجديد "هتزهزه" و"أنا موجود" و"بناقصه".



كما حصد فريق سبايسي ميكس بقيادة حمادة البيلي المزيد من آجواء الحماس بأغانيه الشهيرة "دلعوا يا دلعوا"،"٣ مرات يوميا"، "حب طفولتى"، "ولاد لذينة"، "درس العربى"، "إشاعات"، "أخرجى منى"، "حرشح نفسي"،" كشكولي"، "عيشها عادى"، "3 مرات" و"الثانوية العامة".. بالإضافة الى ميدلي لاغاني التسعينيات التي نالت اعجاب الجميع.



واختتم أحمد جمال الحفل بعدد كبير من أغانيه الشهيرة منها: "اضحكي"، و"بطلنا اللي يعطلنا"، و"اسألوا كتب التاريخ"، و"يالا نعيش"، و"ياليالي"، و"وحشتني عيونك".. وغيرها ممن طالب بها محبيه علي مدي اكثر من ساعة ونصف الساعة.



والحفل من تنظيم الموزع الموسيقي حماده البيلي مؤسس فريق سبايسي ميكس واحد أعضاء الفريق.