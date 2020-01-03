رئيس وزراء الجزائر يتلقى اتصالًا من نظيره الفرنسى

تلقى عبد العزيز جراد، الوزير الأول (رئيس الوزراء) الجزائري الجديد، اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا من نظيره الفرنسي إدوارد فيليب، الذي أعرب له عن تهنئته بتوليه المنصب وأطيب تمنياته بالنجاح في المهمة التي أسندها له الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.



وذكرت وزارة الشئون الخارجية الجزائرية- في بيان مساء اليوم- أن رئيس الوزراء الفرنسي أعرب عن استعداد سلطات بلاده لإعطاء دفع متجدد للعلاقات بين البلدين يرقى لكثافتها والطموح الذي يجمعهما.



وأضاف البيان أن جراد وفيليب استعرضا واقع هذه العلاقات واتفقا على تنفيذ مختلف آليات الحوار والتعاون القائمة بين البلدين في إطار التشاور وتوازن المصالح والاحترام المتبادل والثقة.