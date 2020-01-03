نشطاء يهاجمون جمال عيد: «رصيده في البنك أهم عنده من مصر»

هاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي المحامي جمال عيد، ووصفوه بالمفلس والكاذب الذي يدافع عن عناصر جماعة الإخوان الإرهابية وتجار المخدرات، بهدف زيادة التمويل الذي يتقاضاه من المنظمات الدولية المشبوهة أو جماعة الإخوان التي ترسل مبالغ مالية أكثر.



وأكدوا أن مصر وأمنها واستقرار شعبها بالنسبة للمحامي الكاذب «مايفرقش طالما رصيده في البنك هيزيد».