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سياسي

«أفروعربية الصحفيين»: إرسال قوات تركية لليبيا تهديد للشرق الأوسط

الجمعة 03/يناير/2020 - 01:59 م
لجنة الشؤون الأفروعربية
لجنة الشؤون الأفروعربية
الحسين عبيد
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أدانت لجنة الشئون الأفروعربية بنقابة الصحفيين، إرسال قوات عسكرية تركية إلى ليبيا بهدف دعم المجموعات الإرهابية التي تقاتل الجيش الوطني الليبي.

وقالت الرابطة، فى بيان لها، إن ما يقوم به أردوغان ليست مقاصده ليبيا فقط، بل إن غايته شيطنة المنطقة بأكملها عبر دعم المجموعات الإرهابية المنتشرة في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل والصحراء، بهدف تهديد الأمن القومي للدول العربية والإفريقية على السواء، وتهديد أمن منطقة البحر المتوسط.

وأضافت الرابطة أن الموقف الرسمي والشعبي المصري يرفض التدخل العسكري في أراضي دولة جارة لمصر، وتمثل أهمية لأمنها القومي.

وطالب د. أحمد فارس عبداللاه، الأمين العام لرابطة الاتحاد الإفريقي، بالتحرك السريع على المستوى الدولي لوقف العدوان على دولة تعد من مؤسسي الاتحاد وعضوا فاعلا فيه، والتصدى لأطماع تركيا فى نهب ثروات القارة السمراء.

وأوضحت الرابطة أن تركيا أصبحت راعيا رسميا لجماعات الإرهاب، وكذلك منتهكة لحقوق الإنسانية وسط صمت دولي مثير للدهشة، بدأ من عدوانها على الأراضى السورية والقيام بمجازر ضد الكرد والعرب، ثم تمادى أردوغان بعد ذلك في تحقيق أطماعه فى توسيع نفوذه في إفريقيا عبر بوابة ليبيا.

وأشارت الرابطة إلى أن الرئيس التركي خرق كافة القرارات الدولية المتعلقة بالأزمة الليبية بما فيها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1970.

وتابعت الرابطة: "نثق بقدرة القيادة السياسة المصرية وجيشنا الوطني على حماية أمننا القومي، ونؤكد أهمية تشكيل جبهة عربية إفريقية في مواجهة هذا العدوان الذي يستهدف أمن واستقرار أمتنا العربية والإفريقية".

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