القبض على 3 أفغان متهمين باغتصاب فتيات أمريكيات

اعتقلت الشرطة الإسبانية، ثلاثة أفغان يشتبه فى اغتصابهم فتيات أمريكيات عشية رأس السنة الميلادية في مدينة مورسية الإسبانية.



وتعرف المشتبه بهم على أخوات ثلاث، أتوا من الولايات المتحدة، في أحد الحانات بعد ذلك ذهبت المجموعة إلى الشقة التي تسكنها الفتيات، ووفقا للضحايا، تعرضت اثنتان منهن للاغتصاب ومحاولة اغتصاب الثالثة، فيما أصيبت فتاتان برضوض نتيجة العراك ودفع المغتصبين عنهن.



وذكرت وكالة "إيفي" الاسبانية، نقلًا عن مصادر في ممثليه الحكومة الإسبانية في مورسية والشرطة، أنه بالنسبة للمحتجزين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 20 و25 سنة، فقد تلقوا تدريبًا مهنيًا في إسبانيا.



وتدرس أحدى الضحايا في مرسية، حيث جاءت الشقيقتان الأخريان اللتان تعيشان في أوهايو لزيارتها.



وتبحث الشرطة عن شهود في المنطقة التي توجد فيها الحانة وتراجع مشاهدة تسجيلات كاميرات المراقبة.



ووفقا للتلفزيون الإسباني "تي في إي"، فإن الفتيات الأمريكيات سيغادرن إسبانيا، وسيتولى محاموهم قضية الاغتصاب.