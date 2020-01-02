بالأسماء.. قائمة الفائزين في مسابقة أفضل صورة 2019
الخميس 02/يناير/2020 - 11:37 م
الحسين عبيدطباعة
نظمت شعبة المصورين بنقابة الصحفيين، الخميس، حفلًا لتكريم المصورين المشاركين في مسابقتها "مصر 2019 لأفضل صورة صحفية"، وتسليم الجوائز للفائزين بحضور نخبة من شيوخ وأساتذة التصوير الصحفي.
◘ وجاءت قائمة الفائزين كالتالي:
ـ الصورة الخبرية
الأول: محمد عبدالغني
الثاني: محمد حسام الدين
الثالث: محمود الخواص
الرابع: أشرف العمدة
الخامس: إسلام فاروق
- الصورة الرياضية
الأول: أسامة عبدالنبي
الثاني: علاء أحمد
الثالث: فريد قطب
الرابع: محمد فؤاد
الخامس: سهيل صالح
ــ الحياة اليومية
الأول: مصطفى منصور
الثاني: روجيه انيس
الثالث: لؤي نعمان
الرابع: توفيق السيد
الخامس: شروق السيد
- القصة المصورة
الأول: عبدالله عويس
الثاني: جهاد حمدي
الثالث: حمادة الرسام
الرابع: روجيه أنيس
الخامس: فريد قطب
السادس: علي زارعي
- مالتيميديا
الأول: فريد قطب
الثاني: محمد سويفي وعز الدين
الثالث: فايزة أحمد وإسلام مصدق
الرابع: أحمد بهنسي
الخامس: رفيدة جمال
-الحياة اليومية لطلبة الجامعات
الأول: سارة محمد بخيت
الثاني:عمر جهاد السيد
الثالث: سارة رمضان حسن
الرابع: هبه عبدالباسط
الخامس: عمر أشرف أحمد شبل
-المكرمون من كبار المصورين (أبجديا)
أحمد مهدي، إبراهيم مسلم، إبراهيم بشير، حسن دياب - (رحمه الله) -، رضا مصطفى – (رحمه الله) -، سليمان العطيفي، شريف سنبل، ومحمد القيعي.
◘ وجاءت قائمة الفائزين كالتالي:
ـ الصورة الخبرية
الأول: محمد عبدالغني
الثاني: محمد حسام الدين
الثالث: محمود الخواص
الرابع: أشرف العمدة
الخامس: إسلام فاروق
- الصورة الرياضية
الأول: أسامة عبدالنبي
الثاني: علاء أحمد
الثالث: فريد قطب
الرابع: محمد فؤاد
الخامس: سهيل صالح
ــ الحياة اليومية
الأول: مصطفى منصور
الثاني: روجيه انيس
الثالث: لؤي نعمان
الرابع: توفيق السيد
الخامس: شروق السيد
- القصة المصورة
الأول: عبدالله عويس
الثاني: جهاد حمدي
الثالث: حمادة الرسام
الرابع: روجيه أنيس
الخامس: فريد قطب
السادس: علي زارعي
- مالتيميديا
الأول: فريد قطب
الثاني: محمد سويفي وعز الدين
الثالث: فايزة أحمد وإسلام مصدق
الرابع: أحمد بهنسي
الخامس: رفيدة جمال
-الحياة اليومية لطلبة الجامعات
الأول: سارة محمد بخيت
الثاني:عمر جهاد السيد
الثالث: سارة رمضان حسن
الرابع: هبه عبدالباسط
الخامس: عمر أشرف أحمد شبل
-المكرمون من كبار المصورين (أبجديا)
أحمد مهدي، إبراهيم مسلم، إبراهيم بشير، حسن دياب - (رحمه الله) -، رضا مصطفى – (رحمه الله) -، سليمان العطيفي، شريف سنبل، ومحمد القيعي.