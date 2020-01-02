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«الدستور» تحصد جائزتي مسابقة شعبة المصورين

الخميس 02/يناير/2020 - 11:36 م
نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
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حصلت صحيفة «الدستور»، الخميس، على جائزتين في مسابقة شعبة المصورين بنقابة الصحفيين.

وفاز علاء أحمد بالمركز الثاني بفرع الصورة الرياضية، كما فازت شروق السيد بالجائزة التشجيعية لفرع الحياة اليومية.

يشار إلى أن شعبة المصورين الصحفيين بنقابة الصحفيين، نظمت معرض صور "مسابقة مصر 2019 لأفضل صورة صحفية" بساقية الصاوي.

يأتي ذلك بحضور كوكبة من شيوخ وأساتذة التصوير الصحفي، والتي تعد المسابقة الأكبر والأهم في مصر في مجال التصوير الصحفي، وتُقام سنويًا منذ عام 2007، على غرار مسابقة World Press Photo.

ويأتي المعرض بمشاركة 150 مصور، وسيعرض خلال حفل الافتتاح أكثر من 250 عملًا تُعبر عن أهم أحداث عام 2019، ويشهد الحفل إعلان أسماء الفائزين وتسليم الجوائز لأفضل صورة صحفية لعام 2019، في الفروع الخبرية والرياضية والحياة اليومية والقصص المصورة، ولأول مرة تضم المسابقة فرعًا لطلاب الجامعات، كما سيتم تسليم جائزة لأفضل فيديو صحفي، وتكريم بعض رواد التصوير الصحفي في مصر.

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