بحضور وزير الإعلام.. توزيع جوائز أفضل صورة بـ«الصحفيين»

نظمت شعبة المصورين الصحفيين بنقابة الصحفيين، الخميس، معرض صور مسابقة مصر 2019 لأفضل صورة صحفية في ساقية الصاوي.



بدأت الشُعبة، منذ أمس، الإعداد للمعرض وتعليق صور الزملاء المشاركين، إضافة للجوائز والتجهيزات.



جاء ذلك بحضور كوكبة من شيوخ وأساتذة التصوير الصحفي، والتي تعد المسابقة الأكبر والأهم في مصر في مجال التصوير الصحفي، وتُقام سنويًا منذ 2007، على غرار مسابقة World Press Photo.



كان على رأس المشاركين، أسامة هيكل وزير الدولة لشؤون الإعلام، وتعد هذه أول مشاركة له بعد توليه حقيبة الوزارة.



جاء المعرض بمشاركة 150 مصور، وعُرض خلال حفل الافتتاح أكثر من 250 عملًا تُعبر عن أهم أحداث عام 2019، ويشهد الحفل إعلان أسماء الفائزين وتسليم الجوائز لأفضل صورة صحفية لعام 2019، في الفروع الخبرية والرياضية والحياة اليومية والقصص المصورة، ولأول مرة تضم المسابقة فرعًا لطلاب الجامعات، كما تم تسليم جائزة لأفضل فيديو صحفي، وتكريم بعض رواد التصوير الصحفي في مصر.