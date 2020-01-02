السعودية والاتحاد الأوروبى يبحثان القضايا الإقليمية والدولية

بحثت المملكة العربية السعودية مع الاتحاد الأوروبى، اليوم الخميس، مستجدات القضايا الإقليمية والدولية.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن وزير الدولة للشئون الخارجية وعضو مجلس الوزراء السعودي عادل الجبير، التقى برؤساء بعثات الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبى لدى المملكة، لمناقشة آخر مستجدات القضايا.

