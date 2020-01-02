وائل الفشنى يغنى تتر «قد المقام» على «الراديو 9090»

غنى الفنان وائل الفشني تتر برنامج "قد المقام" من تقديم الإذاعية بسنت بكر، على الراديو 9090، والتتر من كلمات بسنت بكر وألحان وتوزيع مودي.



وتأتي كلمات التتر كالتالي:



"فى مصر التاريخ بيحكى.. من كل حارة وف كل بيت

حكاية وقيمة قصة عظيمة.. نغمة وغنوة قريبين

مقام وعالى.. فكرة ونفكر فيها تانى

قد المقام يحكى تاريخ وسط الزحام".



وفي سياق متصل، تقدم الإذاعية بسنت بكر برنامجها "قد المقام" في ثوب جديد، فقد يتناول البرنامج الحديث عن المجالات الإبداعية وليس فقط المزيكا، إنما يتطرق إلى تاريخ مصر في كل المجالات، كما يتناول البرنامج الأفكار والمقالات المأثورة.



كما تضاف للبرنامج فقرات جديدة مثل: فقرة عن الموسيقى الغربية والموسيقيين والعازفين الغربيين، أما الفقرة الثانية عن الأغاني الأجنبية في مصر.