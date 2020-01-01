«بدأت بـ3 شباب».. شهود عيان يروون تفاصيل التحرش بـ«فتاة المنصورة»

قال هيثم يحيى أحد شهود العيان على التحرش بـ«فتاة المنصورة» إن الواقعة بدأت بتحرش ٣ شباب لفظيا بالفتاة، وحاول بعض الأهالى التدخل لإنقاذها لكن تحول الأمر إلى تحرش جماعي بها، وباءت جميع المحاولات بالفشل حتى تمكن شابين من أخذها داخل سيارة لمكان بعيد.



وأضافت نهال السيد من سكان مكان واقعة التحرش أن منطقة شارع البحر والمشايه بالمنصورة تعج بمثل هؤلاء الشباب الأهوج فى أيام الأعياد والاحتفالات لتتحول المنطقة إلى غابة، لافتة إلى أن الفتاة كانت تسير بصحبة صديقتها ليعترض طريقها مجموعة شباب وحاولوا التحرش بها.



تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك وتويتر»، مقطع فيديو لفتاة تستغيث وهي تتعرض لتحرش جماعي في شارع المشاية بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية، أثناء الاحتفال بليلة رأس السنة.



يظهر الفيديو الذى تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي تجمهر عدد كبير من الشباب حول الفتاة والتحرش بها جنسيًا إلى أن تمكن شبان من إنقاذها ووضعها داخل سيارة انطلقت بها بعيدا عن مكان الواقعة.



وأثارت الواقعة غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بسرعة القبض على المتورطين في الواقعة وتقديمهم للمحاكمة.



وقالت مصادر أمنية، إنه عقب انتشار الفيديو منتصف ليل الثلاثاء، بدأت الأجهزة الأمنية في فحصه للوصول إلى حقيقته وتحديد المتهمين وكشف ملابسات الواقعة.