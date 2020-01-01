الإثنين.. النواب الليبي يبحث تداعيات مذكرتي التفاهم مع تركيا

دعا مجلس النواب الليبي في طبرق جميع أعضاء المجلس لحضور الجلسة المقرر عقدها الإثنين المقبل في بنغازي؛ لمناقشة ما وصفه بـ"تداعيات الاتفاقية الباطلة".



ووفق ما أوردته بوابة"الوسط" الليبية اليوم، وكان المجلس يشير بذلك إلى مذكرتي التفاهم اللتين أبرمهما رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائزالسراج مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، وما ترتب عليهما من "تهديدات بالتدخل العسكري التركي في ليبيا وانتهاك السيادة الوطنية".



وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قال الأسبوع الماضي: إن حكومته سترسل قوات إلى ليبيا بعدما طلب رئيس حكومة الوفاق فائز السراج الدعم، في مواجهة لقوات ما يسمى الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر.



ووقّعت حكومة الوفاق 27 نوفمبر الماضي مذكرتي التفاهم مع السراج، حيث تتعلق الأولى بالصلاحيات البحرية وتتعلق الثانية بالتعاون الأمني والعسكري، ما أثار ردود فعل واسعة النطاق على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية.