-
الأربعاء 01 يناير 2020 الموافق 06 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

"الاقتصاد الأسود".. صفقات أردوغان ونجله فى عمليات شراء النفط من "داعش"

الأربعاء 01/يناير/2020 - 06:27 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
سلّط تقرير نشره موقع "أحوال" التركي، الضوء على "العلاقة الاقتصادية" التي تربط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتنظيم "داعش" الإرهابي.

ووصف التقرير أردوغان بأنه كان المشتري الأول للنفط من التنظيم الإرهابي، مخالفا بذلك التصريحات "الدعائية" التي كان الرئيس التركي يدلي بها، مصورا نفسه على أنه يعمل على تصفية التنظيمات الإرهابية.

وإلى جانب تجنيد الإرهابيين ونقلهم للقتال في عدد من الدول، حرصت أجهزة المخابرات التابعة لأردوغان على بناء علاقات وطيدة مع "داعش"، وخصوصا في المجال الاقتصادي، حيث بلغت قيمة صفقات شراء النفط من الإرهابيين بحسب تقرير "أحوال" مئات الملايين من الدولارات.

وعقب القضاء على "داعش" ووقف تهريب النفط وقطع طرق إمداداته لتركيا، وتعهد الولايات المتحدة الأميركية بالسيطرة على حقول النفط بسوريا، خرج أردوغان بتصريحات أشار فيها إلى أنه بلاده لا تهتم

ورغم سعي أردوغان الحثيث لـ"تلميع" صورته أمام الرأي العام على أنه يكافح من أجل القضاء على "داعش"، إلا أن "الروابط الخفية" مع التنظيم الإرهابي مكشوفة بالنسبة للعالم، حيث أكد الرئيس التشيكي ميلوس زيمان مؤخرا أن تركيا "حليف فعلي" للتنظيم المتشدد.

وأشار "زيمان" إلى معلومات تثبت تورط تركيا ووساطتها في عمليات إمداد لداعش خلال مرحلة احتلاله لأجزاء كبيرة من العراق وسوريا، بما فيها تصدير النفط مقابل منافع عديدة نالها الإرهابيون.

ووصف تقرير "أحوال" نجل أردوغان، بلال، بأنه "وزير نفط داعش"، حيث أشرف على عمليات شراء النفط من التنظيم الإرهابي، وجنى من وراء ذلك مبالغ طائلة.

وفي محاولة يائسة لإبعاد الشبهات عن تركيا ودور أردوغان في تمتين العلاقات الاقتصادية مع "داعش"، أصدرت وكالة الأناضول التركية الرسمية قبل أيام، كتابها "كفاح تركيا ضد داعش"، الذي يسلط الضوء على ما تصفه بمحاربة تركيا للتنظيم الإرهابي.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

أسرة قتيل بطلق ناري تٌحطم محتويات «قصر العيني الفرنساوي»

منذ حوالي 9 ساعات

إصابة 3 في اصطدام قطار بـ3 سيارات بالإسكندرية

منذ حوالي 15 ساعة

السيسى يصدر قرارًا جمهوريًا بإنشاء «جامعة رشيد»

منذ حوالي 10 ساعة

سيخ يخترق قلب عضو بفرقة سليم سحاب في المعادي

الصور

image description

حفل جماهيرى لـ"ناصر أبو لافي" و"سبايسي ميكس" فى رأس السنة

image description

هشام عباس يُشعل حفل رأس السنة في كايرو فيستفال

image description

أقباط بورسعيد يشاركون في قداس رأس السنة الميلادية (صور)

image description

مدير أمن بورسعيد يتفقد قوات تأمين الكنائس

image description

مواطنون يحتفلون برأس السنة بمحيط أشجار «كريسماس» في بورسعيد (صور)

الأكثر قراءة

أول رد أمريكى على تهديدات زعيم كوريا الشمالية

سيخ يخترق قلب عضو بفرقة سليم سحاب في المعادي

بعد إلغاء حلقته بـ«النهار».. أوكا وأورتيجا يوجهان رسالة لحمو بيكا

بالأسماء.. تفاصيل أكبر حركة تنقلات في شركات البترول

أيام زمان

تعرف على بابا نويل الفن المصري.. احترف المقالب وتوزيع الزمامير

قبلة انتهت بعلقة ساخنة.. حكايات فريد الأطرش في الكريسماس

أسرار ليلة رأس السنة في حياة تحية كاريوكا وعبد الحليم حافظ

هكذا انتهت حياة منيرة المهدية.. «قاتلة تحمل مسدسًا»

نجم الساعة

تعرف على بابا نويل الفن المصري.. احترف المقالب وتوزيع الزمامير

الصحة

دراسة: بدانة الأطفال تؤثر على ذاكرتهم

التوجهات المتوقعة للعناية بالأطفال فى 2020

"مرفق لاعب التنس".. أسبابه وأعراضه وكيفية الوقاية منه

دراسة: النظام الغذائى غير الصحى يهدد بفقدان البصر

الرئيس نيوز

خاص| منير: الأطباء نصحوني بتأجيل حفل رأس السنة حتى أتماثل للشفاء

انتصار السيسى: كل عام ونحن جميعا متمسكون بأحلامنا وآمالنا

14 مظليا يحلقون فى محيط برج خليفة احتفالا بالعام الجديد 2020

توقف حركة القطارات بالإسكندرية بعد حادث تصادم وإصابة 3 أشخاص

منوعات

دراسة: الأحذية الرياضية الحديثة تتسبب فى التواء مفصل الكاحل

تعرف على أغرب تقاليد الاحتفال برأس السنة فى العالم

دراسة: زيارة المتاحف والمسارح تطيل العمر

دراسة: الإنسان يتناول ما يعادل حجم بطاقة ائتمان من البلاستيك أسبوعيًا

كشكول

احتفالية بمناسبة العام الجديد للطلاب الوافدين بالمركز الثقافي المصري

هل تستطيع الجامعات تطبيق النظام الإلكتروني؟ طلاب وأساتذة يجيبون

بالصور.. التعليم الفني بأسيوط ينفذ مبادرة لتجميل الشوارع

وكيل تعليم الفيوم يتابع تدريب مهارات اللغة الفرنسية بالمديرية

إسلام سياسي

شيخ الطريقة الكركرية يبدأ رحلته الدعوية فى فرنسا بحضور مريدى ومريدات الطريقة

فى أول تصريح له..«أبوالعزائم»: الشباب المطالبين بإسقاط الأعلى للصوفية "مغيبون وسنحاسبهم بالقانون"

العراق: مقتل 7 من تنظيم داعش فى منطقة الجزيرة

متزعم الحراك الصوفى: حملة اسقاط "الأعلى للصوفية" تهدف لإعادة التصوف لمكانته الحقيقية

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
سامحنا يا سيدى.. إننا نغير موعد ميلادك
ثروت الخرباوي
رسالة إلى السيد المسيح فى عيد مولده
منى رجب
سنة جديدة بروح جديدة
لواء.حمدى البطران
فى خيمة صفوان
المزيد

الثقافة

تلقيمة ناى.. ديوان جديد لحسنى منصور عن دار إنسان

منهم الأعمال الكاملة لمستجاب.. أهم 10 كتب صدرت فى 2019

4 يناير.. افتتاح معرض «ألوان خطية» بـ«طلعت حرب الثقافي»

«الاتجاهات الحديثة فى معاملة ذوى الهمم».. مؤتمر بثقافة طور سيناء

صفحتنا ع الفيس بوك