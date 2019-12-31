رحمة تعود للغناء بمقسوم شعبى مع عزيز الشافعى

قررت المطربة المصرية "رحمة" العودة بقوة من جديد للساحة الغنائية بداية من رأس السنة الميلادية 2020 بأغنية جديدة بعنوان "يا معلم".



الأغنية كلمات رحمة، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع طارق عبدالجابر، ومكس وماستر شريف عبدالجابر.



"يا معلم" هي أغنية مقسوم شعبي تدور حول فكرة الجمع بين القوة والطيبة في رجل ما، فترغب المرأة حينها أن تمتلك قلبه وتعرض عليه حبها، فتقول كلمات الأغنية: "م الآخر عوزاك يا معلم.. ده أنت هواك في القلب معلم.. وأنا وياك منك بتعلم.. بطمنلك وبسلم.. أوعى تفكر إني ها أسيبك.. وأنت في آخر الدنيا ها أجيبك.. ما أنت خلاص حطتني في جيبك.. هو أنا أقدر أتكلم".



وقد صرحت المطربة رحمة أنها انتهت من تسجيل ومكساج الأغنية، ومن المقرر طرحها هذا الأسبوع مع احتفالات السنة الجديدة.



كما أعلنت عن نيتها النزول بأغنية سينجل كل شهرين مع نفس فريق العمل فالملحن عزيز الشافعي تعاقدت معه على أغنيتين، حيث وجدت شخصيتها الغنائية من خلال كلماته وألحانه، وكذلك التوزيع الموسيقي لطارق عبدالجابر، فالأغاني القادمة متنوعة بين الرومانسي والدراما والشعبي المودرن.



الجدير بالذكر أن المطربة المصرية رحمة قد ذاع صيتها منذ أعوام من خلال مجموعة ألبومات وأغاني حققت نجاحًا ساحقًا، منهم: "ينساني ليه وأه منك"، وصولا لأخر أغانيها خلال احتفالات عيد القوات المسلحة في أكتوبر الماضي وهي اغنية "انتباه يا مصري" وكانت من كلمات وألحان رحمة وتم إذاعتها على معظم القنوات المصرية تحت رعاية الشئون المعنوية ومجموعة إعلام المصريين.