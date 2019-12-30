قصة «عارية ليفربول» في الأهرامات: نشرت الفيديو وطارت لموسكو

كشفت مصادر أمنية أن مقطع الفيديو المتداول لعارضة الأزياء الروسية كينسي ولانسكي أثناء تسلّقها أهرامات الجيزة تم نشره عقب سفرها خارج الأراضي المصرية.



قالت المصادر لـ«الدستور»، إنه لم يتم إلقاء القبض على عارضة الأزياء التي كانت جاءت لمصر وزارت المنطقة الأثرية أمس الأول، وتم رصد جملة كتبتها على حسابها الشخصي قالت فيها:"انتظروا مفاجأة في مصر"، وحرصًا على السياحة المصرية توجهت قوة أمنية من مباحث السياحة والآثار للفندق الذي تقيم فيه، لكن تبين سفرها خارج مصر ولم يتم العثور سوى على صديقين لها، ثم تم تداول مقطع الفيديو أثناء تسلقها الأهرامات في اليوم التالي لسفرها.



تم تحرير محضر إثبات حالة بالواقعة وسفر عارضة الأزياء المشهورة باسم الفتاة العارية، التي اقتحمت مباراة ليفربول وتوتنهام على ملعب لواندا متروبوليتانو بالعاصمة مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا.