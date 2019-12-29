«الفلوس».. مباراة تمثيل.. ومشاهد «الأكشن» صناعة فريق «GAME OF THRONES»

منذ أيام قليلة أطلقت شركة «دولار» الفيلم السينمائى الجديد «الفلوس» فى دور العرض، قصة تامر حسنى ويشاركه في البطولة خالد الصاوى وزينة والتونسية عائشة بن أحمد، وإخراج اللبنانى سعيد الماروق.

«الدستور» تلتقى فى السطور التالية صناع العمل للحديث عن طبيعة أدوارهم، والقصة التى يدور حولها العمل، وتوقعاتهم لشكل المنافسة فى الموسم الحالى.

تامر حسنى: بعيد عن الكوميديا.. والعمل مع الصاوى «إضافة»

خالد الصاوى:اعتقدت أنه رومانسى وفوجئت بـ«قصة مختلفة»





زينة: «ظريف وحلو».. وأنتظر ردود أفعال الجمهور

المؤلف محمد عبدالمعطى: الفيلم «ساسبنس» بمواصفات عالمية

المخرج سعيد الماروق: موجه لكل العرب.. وأحيى السينارست

عبر الفنان تامر حسنى عن سعادته بعرض فيلمه الجديد، واصفًا الإيرادات التى حققها الفيلم فى الأيام الأولى لعرضه بـ«الممتازة»، مشيرًا إلى أنه تشرف بالعمل مع جميع صناعه والمشاركين فيه، وعلى رأسهم الفنان الكبير خالد الصاوى، الذى يعد إضافة كبيرة للعمل، وله على المستوى الشخصى.وقال «تامر» إن الشخصية التى يقدمها مختلفة بشكل كبير عما قدمه من قبل، وبعيدة عن الكوميديا، التى اعتاد الجمهور على تقديمه إياها خلال الفترة الأخيرة، متمنيًا أن تصل رسالة الفيلم للجمهور بشكل جيد، خاصة أنها «رسالة عميقة تهم أغلبية الشباب فى الوطن العربى».وشرح الرسالة التى يحاول الفيلم تقديمها قائلًا: «كل خطأ يقع فيه الإنسان يحمله للآخرين ولا يفكر أنه هو من وضع نفسه فيه، فلا يتحمل مسئوليته الشخصية عن هذا الخطأ، ويبدأ فى اللوم والحديث عن الظروف وغيرها». ورأى أن كل الممثلين الذين شاركوا فى العمل قدموا أدوارهم بشكل جيد، وفى مقدمتهم ضيوف الشرف، سواء مى عزالدين أو أحمد السقا، مضيفًا: «عندما عرضت فكرة الفيلم لم يتردد أى فنان فى قبولها والترحيب بها، وكل منهم أحب دوره بشكل كبير»، واصفًا الدور الذى تقدمه زينة بـ«العبقرى جدًا».وعن الأغنية الوحيدة فى الفيلم، قال «تامر» إن الفيلم ليس غنائيًا، لذا قدم أغنية وحيدة لها علاقة بالتسويق، وهى أغنية «حلو المكان»، من كلمات أحمد المالكى، وألحان محمد يحيى وتوزيع أماديو.وتابع: «المؤلف محمد عبدالمعطى نفذ سيناريو وحوارًا جيدًا، والمخرج سعيد الماروق قدم إخراجًا يعد جديدًا على السينما المصرية، خاصة فى الصورة نفسها».كشف الفنان خالد الصاوى عن أنه عندما عرضت عليه فكرة الفيلم كان يتوقع أن يقدم له بطل العمل تامر حسنى فيلمًا رومانسيًا أو كوميديًا مثل طبيعة أفلامه السابقة، لكنه فوجئ بفيلم مختلف، وسيناريو أعيدت كتابته لما يقرب من ٥ مرات، ما يؤكد أن هناك مجهودًا كبيرًا بُذل لتقديم الفيلم بشكل مميز. وقال «الصاوى»: «تامر حسنى فنان صاحب صاحبه وصاحب فنه بشكل كبير، وهو يفكر فى الجميع وليس فى نفسه فقط، ولاحظت أنه يركز فى كل كبيرة وصغيرة، ويفكر فى عمله طوال الوقت». وتابع: «قبل التعاقد على العمل، جلست مع تامر كثيرًا، وكان هناك اختلاف على فكرة خلو الفيلم من الأغانى. فبينما كنت أريد وجودها، كان هناك إصرار كبير منه على أن يكون ممثلًا فى الفيلم وليس مطربًا، ومن هنا شعرت بأن هناك جدية كبيرة منه». وعن المخرج اللبنانى قال: «مفاجأة ويستحق أن يكون عالميًّا»، مشيرًا إلى بذل الجميع مجهودًا كبيرًا فى العمل.قالت الفنانة زينة إنها تتمنى أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور ويقضون وقتًا ممتعًا أثناء مشاهدته، وأن تأتى ردود أفعالهم على قدر الجهد المبذول، خاصة من بطله تامر حسنى، وكل القائمين عليه، من أصغر ممثل إلى أكبر شخص فى العمل، حتى الإنتاج نفسه، إضافة إلى المجهود الكبير الذى قدمه المخرج سعيد الماروق. وأضافت: «منذ عرض الفنان تامر حسنى علىّ فكرة الفيلم وافقت عليها فورًا، خاصة أنها فكرة جيدة، وكنت أنتظر فكرة مهمة وجيدة تشجعنى على العودة إلى السينما من جديد»، متابعة: «هو فيلم لا يقل أهمية عن أفلام تامر حسنى التى قدمها من قبل، ظريف وحلو جدًا، ومتشوقة لردود الأفعال عليه». وذكرت أن من دواعى حماسها للفيلم تطلعها للتعاون مع المخرج سعيد الماروق، وكذلك جميع الأبطال المشاركين، ومنهم «العظيم والهايل الفنان خالد الصاوى، والفنان محمد سلام، والفنانة العسل التى أحبها وأحترمها بشكل كبير، التونسية عائشة بن أحمد».ذكر الكاتب والسيناريست محمد عبدالمعطى أن الفيلم قصة تامر حسني وتتحدث عن الثقة فى إطار «ساسبنس كوميدى»، مشيرًا إلى تصوير الفيلم ما بين القاهرة وبيروت، بمواصفات عالمية تخص هذه النوعية من الأفلام. وقال: «يحتوى العمل على نسبة كبيرة من مشاهد الأكشن، من تنفيذ فريق أجنبى متخصص فى تصميم تلك النوعية من المشاهد، ونفذ من قبل مصممى معارك المسلسل العالمى Game of Thrones أو صراع العروش». وعن تغيير اسم الفيلم، أكد «عبدالمعطى»: «لم يتم تغيير الاسم سوى مرة واحدة فقط، وكان (كل سنة وأنت طيب)، وتم الاستقرار فى النهاية على اسم (الفلوس).. إحنا سمعنا عن أسامى كتير مانعرفش عنها حاجة، مثل اسم (نصب تذكارى)».قال المخرج اللبنانى سعيد الماروق إنه حضر كثيرًا لفيلم «الفلوس»، الذى تضمن مشاهد فى غاية الصعوبة، بجانب مشاهد «الشوت الواحد»، معتبرًا أن الفيلم سيكون محطة لكل واحد شارك فيه من الكبير للصغير. وأضاف «الماروق»: «الفيلم شهد مباراة تمثيل كبيرة بين نجمين كبيرين، هما الفنان خالد الصاوى والفنان تامر حسنى، وأوجه التحية إلى السيناريست محمد عبدالمعطى، لأنه قدم سيناريو ممتعًا وغير تقليدى، وأتمنى أن يحقق الفيلم أعلى الإيرادات». واختتم المخرج حديثه بالإشارة إلى استقباله ردود أفعال قوية جدًا فور عرض الفيلم فى الدول العربية، وليس فى مصر فقط، ومن بينها لبنان، مشيرًا إلى أن الفيلم لكل الجمهور العربى وليس المصرى فقط.