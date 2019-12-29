مدرب أسوان يستقيل على الهواء

قدم مجدي عبدالعاطي، المدير الفني لفريق أسوان، استقالته على الهواء مباشرة من تدريب الفريق الأول عقب الهزيمة مع طلائع الجيش في الدوري المصري.



وقال مجدي عبدالعاطي، خلال لقاء مع مراسل "أون سبورت": "أقدم اعتذاري لمجلس الإدارة، لأني غير موفق، بذلت أقصى ما يمكن أن أقدمه، أقدم لمجلس الإدارة استقالتي، لأني غير قادرة أن أكمل".



وأضاف: "أنا واثق أن الفرقة مع قدر من التوفيق ستكمل خلال الدوري وهي مرتاحة، أخذت قراري وأتمنى لهم التوفيق في القادم".



وانتهت مباراة أسوان وطلائع الجيش ضمن منافسات الأسبوع الحادي عشر لبطولة الدوري الممتاز بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل منهما.



جاءت المباراة متوسطة المستوى بين أبناء زهرة الجنوب والفريق العسكري بحثًا عن تحقيق الثلاث نقاط، إلا أن الحذر الدفاعي لكلا الفريقين والخوف من فقدان الثلاث نقاط سيطر على مجريات اللقاء.