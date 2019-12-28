أبوالغيط يدين التفجيرات الإرهابية في مقديشو

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، بأقوى العبارات الهجوم الإرهابي الغادر الذي استهدف صباح اليوم السبت عددا من المنشآت في جنوب غرب العاصمة الصومالية مقديشو، مما أسفر عن مقتل سبعين مواطنًا على الأقل وإصابة آخرين بجراح خطيرة.



وقال مصدر بالأمانة العامة للجامعة، إن أبوالغيط تقدم بخالص تعازيه للحكومة الصومالية وأسر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للجرحى.



وأضاف المصدر بأن أبوالغيط جدد التزام الجامعة العربية بالوقوف والتضامن مع الدولة الصومالية في مكافحة الإرهاب، وأكد أن مثل هذه الأعمال الخسيسة لن تثني الصومال عن مواصلة الجهود الحثيثة التي يبذلها في هذا الاتجاه لبناء مؤسسات الدولة وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في ربوع البلاد.