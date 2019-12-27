نشطاء يهاجمون جمال عيد: يدافع عن الإرهابيين وعملائهم مقابل المال الحرام

هاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي جمال عيد واصفين إياه بـ"الكذاب" الذي يعمل بكشف الأسماء الواردة له من مموليه، مضيفين أنه يقدم فاتورة المبالغ المطلوبة مقابل كتاباته عن المخربين المتواجدين بالسجون.



وتابع المهاجمون: "أمام حالة الفقر التي يعاني منها في كيفية تبرير أكاذيبه قرر الإسراع فى تناول جميع المخربين بغض النظر عن انتماءاتهم أو ماذا فعلوا أو حجم الأضرار التى سببوها للمجتمع!!".



وتساءل النشطاء: "هل الكذاب فقير ماليًا مثل فقره الفكرى؟ والإجابة بالطبع لا فقد جمع الملايين من الدولارات مقابل أكاذيبه لكن مشكلته الحالية أنه لا يجد مادة يستغلها فى ادعاءاته بعد افتضاح أمره أمام الرأي العام".



وأضافوا: "ولكنه يسعى جاهدًا للبحث عن وسيلة للتدفق المالي من مموليه موجهًا لهم رسالة بعدم وجود أشخاص كثيرة من نوعيته يمكن أن يبيعوا بلادهم مثله، وأن عليهم أن يتقبلوا فتات الادعاءات منه ومن أمثاله!! فإننا لن نندهش عندما نطالع غدا تغريدة منه عن اسم جديد يدافع عنه بالزور، ولن نندهش أيضا إذا كان هذا الاسم قاتل أو تاجر مخدرات أو إرهابي تلوثت يداه بدماء المصريين أو شخص يحرض على الفوضى والتخريب.. لأن السر هو حرصه على تقاضي المال الحرام".