ضبط عاطل بكيلو هيروين وسلاح وذخائر في الإسماعيلية

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط أحد الأشخاص لاتجاره في المواد المخدرة وبحوزته كيلو جرام من مخدر الهيروين وأسلحة نارية وذخائر.



أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسماعيلية، اتجار عاطل، مقيم بدائرة مركز شرطة التل الكبير، في المواد المخدرة وحيازته أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص لحماية نشاطه الإجرامي، متخذًا من محل إقامته بدائرة مركز التل الكبير بنطاق أمن الإسماعيلية مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.



عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول وزير الداخلية مدير قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبطه بالمنطقة محل إقامته حال استقلاله سيارة ملاكى، وبحوزته بندقية آلية، و50 طلقة نارية من ذات العيار، طبنجة عيار 9 مم، كمية من مخدر الهيروين وزنت كيلو جرام، مبلغ مالى قدره 2000 جنيه، وهاتف محمول.



وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، واستخدام السيارة في عملية النقل والترويج، والأسلحة النارية للدفاع عن نشاطه الإجرامي.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار عرضه على النيابة للتحقيق.