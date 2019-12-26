بالصور الفنان هشام طلعت يمثل مصر فى مسرح تونس

شارك الفنان المصري هشام أحمد طلعت في الدورة الخامسة من مهرجان "أيام مسرح العرائس" بدار الثقافة في القلعة الصغرى بمدينة سوسة في تونس.



وقدم هشام أحمد ورشة مراحل صنع وتحريك العرائس لتعليم الأطفال بحضور متميز من العائلات التونسية التي تفاعلت مع الفنان هشام طلعت أثناء تعليمه الأطفال لاستخدام العرائس المسرحية على أغنيات عربية وأجنبية متنوعة.



ويشارك في المهرجان الفنان عبدالحكيم حفيان من الجزائر، ويقدم ورشة بعنوان "صنع العرائس" يعمل على تصنيع العرائس من قرورات البلاستك المستعمل، لتعليم الأطفال والكبار الاستفادة منها بدلًا من رميها وتلويث الطبيعة.



كما يشارك الفنان التونسى كمال الزغيدي، والذي يقدم ورشة بعنوان "صنع المجسمات العرائسية العملاقة"، حيث يصنع العديد من المجسمات الرائعة عن طريق إعادة تدوير الأشياء التى ليس لها استخدام ليصبح شكلها جذابا، وهو نوع من أنواع الفن يهدف إلى لفت انتباه المجتمع والحكومات لأهمية تثمين النفايات والاستفادة منها لتحقيق أهداف بيئية وموارد مالية.