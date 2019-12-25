تامر حسنى يرد على اقتباس قصة فيلم "الفلوس" من فيلم أجنبى

رد الفنان تامر حسنى، على الانتقادات التى وجهت له، وحول أن قصة فيلم "الفلوس" مأخوذه من فيلم أجنبي.



وأكد تامر حسني، خلال تصريحات لبرنامج "عرب وود"، أن الفيلم من فكرته وقصته، وكتابة السيناريو والحوار من الأستاذ محمد عبد المعطي، مؤكدًا أنه يتم التحضير للفكرة منذ سنوات.



فيلم "الفلوس" من إخراج سعيد الماروق، سيناريو وحوار محمد عبد المعطي، وقصة تامر حسنى، الذى يشاركه البطولة خالد الصاوي، زينة، عائشة بن أحمد، ومحمد سلّام.