مطالبات بإنشاء صندوق طوارئ بنقابة الصحفيين

تقدم عدد من أعضاء الجمعية العمومية بمذكرة لنقيب الصحفيين، ضياء رشوان، لإصدار قرار مجلس حول إنشاء صندوق طوارئ خاص بالحالات المرضية الحرجة والكوارث التى يتعرض لها الأعضاء.



وأكدت المذكرة ضرورة إنشاء الصندوق نظرا لعدم وجود مشروع علاج شامل يغطى تغطية شاملة للحالات الحرجة التى يتعرض لها الزملاء وعدم استطاعتهم تحمل تكاليف إجراء العمليات.



وطالبت المذكرة بسرعة إصدار قرار مجلس إنشاء صندوق طوارئ خاص بالحالات المرضية الحرجة والكوارث التى يتعرض لها الزملاء، على أن يتم تخصيص مبلغ سنوى من ميزانية النقابة للصندوق، بالإضافة الى قبول التبرعات من الزملاء ومن الغير، كما يتم تخصيص دمغة إعانة ويتم وضعها فى حساب خاص بصندوق الطوارىء بأحد البنوك، وضرورة وضع لائحة خاصة بالصندوق لتحديد ضوابط وشروط الصرف.



يذكر أن الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين كانت قد طالبت بإنشاء صندوق للطوارئ فى انعقادها الأخير، لتوفير حماية لأعضائها خاصة الحالات المرضية الحرجة والكوارث التي يتعرض لها الأعضاء.