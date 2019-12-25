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محافظات

قناة السويس: عبور 5 آلاف سفينة خلال 3 أشهر

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 12:48 م
قناة السويس
قناة السويس
عمرو خان
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قال رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، إن الإحصائيات الملاحية للقناة تشهد طفرة كبيرة في أعداد وحمولات السفن العابرة، حيث سجلت إحصائيات الملاحة خلال الربع الأخير من عام 2019، عبور أكثر من 5 آلاف سفينة بحمولات قدرها 314 مليون طن، مؤكدًا أن استراتيجية التطوير بالهيئة تمضي بخطى ثابتة نحو تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير المجرى الملاحي للقناة.

جاء ذلك خلال احتفالية ترسانة بورسعيد البحرية، اليوم الأربعاء، بتدشين القاطرة "الشهيد مصطفى محمود" بقوة شد 70 طنًا، بحضور محافظ بورسعيد عادل الغضبان، وعدد من القيادات.

وأوضح الفريق ربيع - خلال كلمته - أن تدشين القاطرة الجديدة "مصطفى محمود" يعد نتاجًا للتعاون المثمر بين هيئة قناة السويس والقوات البحرية وتخليدًا لبطولة الشهيد رائد بحري مصطفى محمود الذي استشهد خلال العملية الشاملة بسيناء في مارس العام الماضي، موجهًا تحية إعزاز وتقدير لأبطال القوات المسلحة ورجال الشرطة.

وأعرب عن سعادته بتزامن احتفالات العيد القومي لمحافظة بورسعيد مع الاحتفال بمرور مائة عام على انتقال الترسانة البحرية إلى موقعها الحالي ببورفؤاد، موجهًا التهنئة لشعب بورسعيد البطل والقيادات التنفيذية بالمحافظة بمناسبة ذكرى انتصار الإرادة المصرية والمقاومة الشعبية على العدوان الثلاثي.

وأكد رئيس الهيئة أن استراتيجية التطوير بالهيئة تمضي بخطى ثابتة نحو تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير المجرى الملاحي للقناة وتعظيم الاستفادة مما تمتلكه الهيئة من أصول، مشيرا إلى أنه بدأ العمل الفعلي في استراتيجية تطوير ترسانات الهيئة وفق أجندة عمل تراعي الإمكانيات المتاحة وتعتمد على ترتيب الأولويات المتعلقة برفع كفاءة الكوادر البشرية وتطوير المعدات والمهمات، فضلًا عن فتح آفاق جديدة للتعاون بعقد شراكات مع الشركات العالمية لنقل التكنولوجيا المتطورة والتقنيات الحديثة.

من جانبه، قال مدير إدارة الترسانات بالهيئة المهندس عادل فريد الطنطاوي، إن القاطرة الجديدة هي الثالثة ضمن مجموعة من القاطرات تتولى ترسانة بورسعيد البحرية بناءها من طراز "مصاحب" بقوة شد 70 طنًا بالتعاون مع شركة Voith الألمانية، يبلغ طول القاطرة 35.87 متر، وعرضها 12.5 متر، وغاطسها 3.35 متر، وسرعتها 13 عقدة.

وقد تفقد الفريق أسامة ربيع والمحافظ عادل الغضبان أعمال تنفيذ ونش الساحات حمولة 60 طنًا، ثم تابع أعمال تشطيبات القاطرة عبدالحميد يوسف بساحة الترسانة، ثم بدأت مراسم تدشين القاطرة الجديدة "الشهيد مصطفى محمود".

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