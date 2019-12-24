قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن آفة أي إصلاح استعجال نتائجه، لافتا إلى أننا يجب أن نصر من أجل حصد نتائج الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، أن الدولة وفرت كل أشكال الدعم للمستثمرين ووفرت بنية تحتية قوية، ولكن حجم الاستثمار الخارجي لم يكن على المستوى المتوقع أو المطلوب.

وتساءل "الباز": "لماذا خرجت سحر نصر من وزارة الاستثمار؟"، مطالبا رئيس الحكومة، بتوضيح أسباب استبعاد سحر نصر.

وتابع: "الجميع كان يتحدث عن أن سحر نصر كانت تعمل كثيرا في هذا الملف، فهل فشلها في جلب استثمارات خارجية كان السبب في استبعادها؟".